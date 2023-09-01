Украина пожаловалась в МОК на бездействие FIE в ситуации с саблисткой Харлан

Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК) на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан.

«25 августа 2023 года Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в МОК на действия (бездействие) Международной федерации фехтования, которые нарушают устав и кодекс этики МОК. Это стало продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан после ее поединка с Анной Смирновой из России на чемпионате мира в Милане, а также с другими противоправными действиями Международной федерации фехтования», — приводит ТАСС заявление Федерация фехтования Украины.

В заявлении украинская организация отметила бездействие FIE и по другим обращениям. Например, по вопросу исключения из числа членов FIE Федерации фехтования России из-за включения в состав федераций фехтования ДНР, ЛНР, города Севастополь и Республики Крым.

Ранее парламент Украины призвал FIE пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за «провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

Также комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады страны предложил международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны в турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.

На чемпионате мира Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала и была дисквалифицирована — по правилам FIE поединок считается незавершенным без рукопожатия. Однако затем украинскую спортсменку допустили к командному турниру саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.