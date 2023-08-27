Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов

Победитель Олимпийских игр 1988 года в командных соревнованиях рапиристов Анвар Ибрагимов скончался в возрасте 57 лет, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

«Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, заслуженный тренер России Анвар Камилевич Ибрагимов. Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память», — сказано в заявлении федерации.

Ибрагимов начинал заниматься фехтованием в ДСО «Локомотив». Его тренером был Рамиль Аюпов. Позже он тренировался под руководством Марка Мидлера. За свою спортивную карьеру, помимо олимпийского золота, он также завоевал серебряную медаль ЧМ-1995 и бронзовую награду ЧМ-1985.

После окончания спортивной карьеры Ибрагимов с 2000 по 2004 год работал старшим тренером юниорской сборной России по фехтованию на рапирах, а с 2005 по 2006 год занимал должность старшего тренера мужской национальной команды. Его сын Камиль Ибрагимов — двукратный чемпион мира и Европы в командных соревнованиях саблистов.