Молчание — золото? Почему мы проиграли пиар-поединок в деле о рукопожатии в фехтовании

Российским спортивным функционерам снова кажется, что громкие конфликты на международной арене могут исчезнуть сами собой.

Российско-украинский скандал с рукопожатием на чемпионате мира по фехтованию получился крайне неоднозначным. Даже многие западные болельщики и журналисты были неприятно поражены хамством лидера сборной Украины Ольги Харлан (к примеру, ее высмеяли эпатажные французские карикатуристы из Charlie Hebdo) и тем, как международная федерация под давлением МОК поменяла правила прямо по ходу соревнований. Несмотря на истеричные комментарии наших оппонентов, маятник общественного мнения вполне мог качнуться в сторону россиян. Но этого не произошло из-за давней болезни отечественного спорта. Кто-то внезапно решил, что лучшая тактика в данной ситуации — это молчание.

Хроника скандала

Напомню, что громкий инцидент произошел неделю назад на чемпионате мира в Милане после поединка первого раунда личного турнира саблисток. Жребий свел на одной дорожке Ольгу Харлан и Анну Смирнову — это был первый бой между фехтовальщиками из Украины и России за полтора года. Более опытная украинка уверенно победила, но после победного удара отказалась от предусмотренного регламентом рукопожатия с соперницей. Вместо этого известная своей политической активностью Харлан выставила перед собой саблю и не позволила Анне приблизиться к себе, сопроводив свои действия резкими словами.

Формально поединок не завершен, пока его участники не поблагодарят друг друга. Так что Смирновой следовало либо ждать, пока Харлан не одумается и не выполнит формальности, либо судьи не прикажут россиянке уйти в раздевалку. Однако рефери растерялись — и в итоге бессмысленное ожидание длилось 50 минут. Протест российской стороны жюри поначалу отклонило. Но затем организаторы приняли логичное решение: за неспортивное поведение показать украинке черную карточку, что предполагало снятие с турнира и дисквалификацию на два месяца.

Естественно, после этого разразился большой публичный скандал, умело подогреваемый украинцами, и в ситуацию вмешался Томас Бах — бывший фехтовальщик и глава МОК. Сначала он подарил Ольге (якобы пострадавшей из-за нечестных правил) личную квоту на олимпийский турнир (на тот случай, если расстроенная девушка не сумеет пройти сито отбора). А затем международная федерация отменила дисквалификацию Харлан, что позволило ей выступить в командном турнире (украинские саблистки заняли в нем четвертое место).

Ольга Харлан. Фото AFP

Заявления украинской стороны

Все эти события сопровождались громкими заявлениями представителей Украины, в которых солировала сама Харлан. Здесь надо иметь в виду, что 32-летняя олимпийская чемпионка имеет колоссальный опыт выступления в СМИ и соцсетях. Оценить уровень ее «мастерства» можно хотя бы по интервью после Игр-2020 в Токио, где титулованная спортсменка рассказывала об активном тестировании антисекс-кроватей в Олимпийской деревне. Его Ольга производила со своими бойфрендом — итальянским саблистом Луиджи Самеле. Естественно, эти откровения перепечатали все мировые СМИ. Так что же открыла миру Харлан на сей раз?

— Что неловкая ситуация, в которую попала Смирнова, — это исключительно проблема россиянки: «Я разминалась перед следующим боем, потому что не хотела обращать на это внимание. Это твоя проблема, хочешь — сиди, не сиди, все равно, хоть посиней там».

— Что в случившемся виновата российская сторона, устроившая провокацию: «Я говорила в интервью, что не буду подавать руки. Мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Думаю, что они были к этому готовы, установка была такая — это была прямая провокация с их стороны».

— Что намеренно шла на нарушение правил, но рассчитывала избежать наказания: «Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли».

— Что была возмущена поведением организаторов турнира: «Я была уверена, что все это замнется, она уйдет с дорожки... Смирнова в этом лишь пешка. Я объясняла, что могу подойти к ней и дать ей саблю, чтобы она ударила. Я говорю им: «У нас принципиальная позиция!» А мне — если не пожмешь, тебя дисквалифицируют».

— Что у нее было разрешение не пожимать руку россиянке от главы Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэля Кациадакиса, от которого коварный чиновник потом отказался: «Я думала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, это не так. Эта федерация никогда не изменится».

— Что была готова завершить карьеру ради своих принципов: «В тот момент я уже заканчивала с фехтованием. Но у меня не было такого, что это все было зря, моя карьера. Нет. Говорю, что оно должно было так быть. Наверное, таким образом я должна завершить свою карьеру».

— Что всем международным федерациям надо срочно поменять правила из-за нежелания украинцев жать руку россиянам: «Должны меняться правила, потому что меняется мир».

Ко всему этому можно добавить выступления украинских тренеров, а также главы НОК и Минспорта Украины бывшего фехтовальщика Вадима Гутцайта. В них, в частности, содержалась критика FIE за резкую отмену антиковидных правил (которые позволяли избегать рукопожатия) и за допуск Смирновой на чемпионат мира (в соцсетях Анны нашлись фото с братом, который одет в военную форму, что якобы свидетельствует о милитаристских наклонностях спортсменки). Кроме того, Гутцайт объявил Ольгу героем, обратившись к скандальной фехтовальщице: «Я горжусь тобой! Твое выступление — пример силы, воли и любви к Украине».

Анна Смирнова после поединка с Ольгой Харлан. Фото AFP

Заявления российской стороны

В нашей стране на события в Милане тоже реагировали достаточно остро, причем не только в спортивном сообществе. Высказался даже бывший президент РФ Дмитрий Медведев, почему-то связавший спор о рукопожатиях с древними экзекуциями. «Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Скажем, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», — написал в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности России.

«Это глобальное наступление на мировой спорт, — выразила свое мнение в разговоре с «СЭ» официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Спорт основан на правилах, но мы видим, как Запад и Украина пытаются их отменить. Без правил спорта быть не может. Либо вы правила принимаете, либо надо уходить тогда из спорта и создавать свои новые формы и там самоутверждаться».

Очень ярко высказался глава ОКР Станислав Поздняков. «Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей, и за это президент МОК требует проявить к ней чуткость и деликатность, — написал в соцсетях четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию. — На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит».

Одна из медиакомпаний решила поддержать Анну Смирнову, разместив в крупных городах России на рекламных баннерах огромные изображения фехтовальщицы с символичной надписью «Честь имею». На острую тему высказались и депутаты Госдумы, и звезды из других видов спорта, и прославленные ветераны фехтования, подтвердившие правильность первоначального решения FIE о дисквалификации и возмущенные отменой наказания по политическим причинам.

Однако на этом фоне обратило на себя внимание молчание некоторых россиян, напрямую причастных к этой истории. Станислав Поздняков — чуть ли не единственный представитель наших спортивных властей, который развернуто высказался по данной теме. Министр спорта Олег Матыцин только в начале скандала отметил, что Харлан дисквалифицировали правильно и «ее поведение выходит за рамки спортивной этики». Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов также избегал оценок. Молчат и сама Анна Смирнова, и глава нашей делегации на чемпионате мира, и тренеры российской саблистки. Хотя им всем явно есть что рассказать.

Анна Смирнова. Фото AFP

Почему режим тишины — это плохо

Резоны молчания в общем-то лежат на поверхности. Российская сторона не хочет критиковать главу FIE Эммануэля Кациадакиса, который много сделал для защиты интересов наших спортсменов, а в ситуации с Харлан был бессилен перед натиском МОК. Скорее всего, существуют опасения, что в случае резких слов Смирновой у нее заберут нейтральный статус, а большинство наших фехтовальщиков сейчас и так вне игры из-за принадлежности к ЦСКА и «Динамо», что вступает в противоречие с критериями МОК. Между тем есть надежда, что скандал со временем схлынет и проблемы рассосутся сами собой.

Вообще, убеждение, что настоящая спортивная политика делается в тиши кабинетов, а не в публичном пространстве и в медиа — это характерная особенность многих наших спортивных чиновников со стажем. Однако реальность последних лет и весь современный мир постправды показывает: подковерная дипломатия стремительно уходит в прошлое. Десятки кулуарных договоренностей в мире большого спорта отправлены в утиль исключительно из-за общественного резонанса, геополитического фона и прочих непреодолимых обстоятельств, не имеющих с «тишью кабинетов» ничего общего.

Мы постоянно боимся, как бы не обидеть руководителей мирового спорта, которые якобы сохраняют симпатию к России, в то время как наши оппоненты цинично давят на чиновников через СМИ. Результат вы можете оценить, взглянув на список отечественных участников международных соревнований за последние полтора года, а также изучив сагу с допуском/недопуском российской сборной на Игры-2024. Разумеется, молчать проще. Такая стратегия вроде как демонстрирует солидность и «готовность к конструктивному диалогу». Дескать, мы не горлопаны и презираем внешние эффекты.

Однако вопрос в том, чего мы добиваемся своей чрезмерной осторожностью? Почему министр спорта, в задачу которого входит в том числе защита наших атлетов, вместо того чтобы сказать добрые слова о действующей спортсменке Анне Смирновой, которая после травли в соцсетях наверняка переживает колоссальный стресс, нападает на Елену Исинбаеву, закончившую карьеру семь лет назад? Что бы мы потеряли, если бы Смирнова рассказала о своих переживаниях в тот момент, когда украинка тыкала в нее саблей? Какие мысли мелькали в голове Анны, когда она почти час ждала возвращения украинки?

Почему не объяснить болельщикам, что пережила наша делегация, когда протест сначала отклонили, потом признали и затем наказание Харлан снова отменили? Что российская федерация вообще думает об отмене правил рукопожатия? Как все это повредит нашим отношениям с нынешним руководством FIE? И является ли наше нынешнее молчание гарантией, что Кациадакис впредь будет воздерживаться от антироссийских решений?

Украинцы выдвинули в наш адрес множество дурацких обвинений. И в провокации, и в сговоре с FIE, и в отправке на чемпионат мира спортсменов, которые не соответствуют критериям МОК... Гордо молчать в ответ, делая ставку только на «официальную информацию», — плохая стратегия. Да, сейчас многие на Западе воспринимают в штыки все заявления, исходящие из России. Но, кажется, ситуация между Смирновой и Харлан была тем моментом, когда нас были готовы услышать. Однако в ответ мы лишь многозначительно промолчали, что многие наши оппоненты наверняка посчитали косвенным признанием своей вины.