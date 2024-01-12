Журова о желании сбежавшего шпажиста Биды выступить за США на Олимпиаде: «Просто так им место в сборной никто не уступит»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии «СЭ» отреагировала на информацию о желании российского фехтовальщика Сергея Биды выступить за сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже.

В пятницу, 12 января появилась информация о том, что Сергей Бида и его жена Виолетта, а также бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой Константин Лоханов планируют получить американское гражданство, чтобы выступить на Играх во Франции.

«Планировать можно все что угодно. Даже если они дадут ему гражданство, международная федерация уже подтвердит его статус и все былые заслуги обнулятся. Бида должен будет пройти все квалификационные соревнования. Он не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Не думаю, что в американской сборной кто-то уступит.

В Америке было много случаев, когда спортсмены получали квалификацию, но не проходили отбор и не ехали на Олимпиаду. Все это им нужно преодолеть. Только если в целях пропаганды их отправят. Но американцы сами этому возмутятся. В таком случае подаются иски на федерацию. Просто так им место в сборной никто не уступит», — сказала Журова «СЭ».

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте в России грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.