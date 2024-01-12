Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 11:20

Журова о желании сбежавшего шпажиста Биды выступить за США на Олимпиаде: «Просто так им место в сборной никто не уступит»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Бида.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии «СЭ» отреагировала на информацию о желании российского фехтовальщика Сергея Биды выступить за сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже.

В пятницу, 12 января появилась информация о том, что Сергей Бида и его жена Виолетта, а также бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой Константин Лоханов планируют получить американское гражданство, чтобы выступить на Играх во Франции.

«Планировать можно все что угодно. Даже если они дадут ему гражданство, международная федерация уже подтвердит его статус и все былые заслуги обнулятся. Бида должен будет пройти все квалификационные соревнования. Он не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Не думаю, что в американской сборной кто-то уступит.
В Америке было много случаев, когда спортсмены получали квалификацию, но не проходили отбор и не ехали на Олимпиаду. Все это им нужно преодолеть. Только если в целях пропаганды их отправят. Но американцы сами этому возмутятся. В таком случае подаются иски на федерацию. Просто так им место в сборной никто не уступит», — сказала Журова «СЭ».

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте в России грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида. Уехавших в США фехтовальщиков обвиняют в дезертирстве. Справедливо ли это?

Фехтование
Олимпиада
Светлана Журова
3
Читайте также
Призера Олимпиады боксера Никитина отправили в СИЗО по делу о вымогательстве
Состоялась жеребьевка на Australian Open-2024
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший муж российской фехтовальщицы Поздняковой собирается выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости