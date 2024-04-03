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Сегодня, 17:15

Марта Мартьянова стала чемпионкой России по фехтованию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рапиристка Марта Мартьянова стала победительницей чемпионата России.

В финале турнира 25-летняя спортсменка победила Лейлу Пириеву со счетом 15:4. Бронзовыми призерами чемпионата России стали Полина Козаева и Кристина Самсонова.

Мартьянова также является олимпийской чемпионкой 2020 года и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

Чемпионата России по фехтованию-2024 проходит в деревне Кондратово (Пермский край) со 2 по 9 апреля. На соревнованиях разыгрывается 12 комплектов медалей: по рапире, шпаге, сабле среди мужчин и женщин в личном и командном первенствах.

Фехтование
Марта Мартьянова
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