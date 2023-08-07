На Украине никак не успокоятся в ситуации с Харлан и требуют больше санкций

Теперь ФФУ хочет наказать судью и пожизненно дисквалифицировать Анну Смирнову.

Полторы недели прошло после скандального поединка между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию. Тогда Харлан не просто отказалась пожимать руку сопернице, а выставила в ее сторону оружие. Поначалу все складывалось не в пользу украинки, которую сняли с турнира. Однако позже FIE и лично президент МОК Томас Бах стали одаривать саблистку невиданными благами. Прошло полторы недели, а украинцы продолжают выжимать из ситуации максимум, требуя, требуя, требуя.

Привилегии Харлан

Запустил поток требований Томас Бах, который одно из таких требований удовлетворил. Глава МОК получил письмо от министра спорта Украины Вадима Гутцайта и ответил на него положительно: «Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит дополнительную квоту на Олимпийские игры-2024 в Париже, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшееся время. Мы делаем это уникальное исключение еще и потому, что текущие разбирательства никак не компенсируют квалификационные баллы, упущенные из-за отстранения», — заявил Бах.

Помимо этого исключения еще несколько требований украинской стороны были удовлетворены. FIE отменила черную карточку Ольги Харлан, которая предполагает 60-дневную дисквалификацию. Сделано это было за день, без долгих разбирательств. Таким образом, Харлан смогла принять участие в командном турнире. К тому же Международная федерация фехтования без долгих колебаний отменила обязательные рукопожатия соперников после поединков.

На этом можно было бы остановиться. Однако такие решения стали признанием правоты Харлан, хотя именно она нарушила регламент соревнований. А если кто-то прав, значит, кто-то виноват. По такой логике Федерация фехтования Украины и решила разобраться с теми, кого посчитали виновными.

Судья виноват

Первый объект для наказания — россиянка Анна Смирнова. ФФУ изучила соцсети нашей саблистки и выдвинула очередной запрос: «Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования с требованием лишить Смирнову нейтрального статуса, полученного в преддверии мирового форума. Активность Анны Смирновой в соцсетях, где она открыто демонстрирует словесную поддержку российской армии, говорит о том, что она не является нейтральной спортсменкой и никогда ею не была», — говорится в заявлении организации.

Также со своим заявлением выступили в комитете по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины с требованием пожизненно дисквалифицировать Смирнову за провокационные действия.

Через полторы недели на Украине определились с другим виновным. Им стал технический арбитр Дитер Ламмер. Глава ФФУ Михаил Ильяшев тоже требует поступить с ним по всей строгости, а именно отправить Ламмера в отставку. Ильяшев отмечает, что перед принятием решения о дисквалификации Харлан судья якобы разговаривал по телефону, который дал ему тренер Анны Смирновой.

«На видео видно, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи. Что мы должны думать? Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и Дитеру Ламмеру», — цитирует Ильяшева Inside the Games.

Все молчат

На требование Верховной рады пожизненно дисквалифицировать Смирнову ответил глава ОКР Станислав Поздняков: «Любая политическая организация, к которым относится и Рада, может призывать к чему угодно. Никакой юрисдикции по отношению к автономной спортивной организации у нее нет. То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость людей, которые принимают это решение».

Смирнову публично поддерживают министр спорта России Олег Матыцин, бывший президент страны Дмитрий Медведев, спортивные функционеры, политики, атлеты и тренеры. Но никаких своих действий, требований и решений в защиту нашей саблистки не видно.

Давно ничего не слышно от главы Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. Двукратный олимпийский чемпион до мая этого года всегда охотно и откровенно отвечал на вопросы журналистов, однако сейчас перестал общаться с прессой. На сайте федерации тоже никаких заявлений он не делает. Сейчас там в разделе «Новости» только поздравления фехтовальщиков с юбилеями.

Не очень активно в данной ситуации ведет себя FIE. Хотя все это они могли предотвратить еще в самом начале, если бы отменили правило обязательного рукопожатия не после, а до поединка Харлан и Смирновой. Как они ответят на свежие требования ФФУ? Нужно ли наказывать россиянку? Что делать с арбитром Ламмером?

Да и другие страны думают, что их это не особо касается. Но все может измениться. На чемпионате мира украинки остались без медалей в командном турнире саблисток, проиграв Франции в полуфинале и Корее в поединках за третье место. Ольга Харлан после этого жаловалась, что ситуация со Смирновой ее сильно измотала, она два дня не могла есть и спать, поэтому сил на соревнования не осталось. Чем не повод пересмотреть результаты командного турнира? А готовы к такому повороту во Франции и Корее? Если же Харлан не сможет сама квалифицироваться на Олимпиаду и получит специальную квоту от МОК, то точно будет тот, которому не достанется заслуженная лицензия. Это может быть итальянка, американка или француженка. Но никто из федераций фехтований этих стран на слова Баха не отреагировал. Значит, можно и дальше выдвигать новые требования.