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Колобков считает, что мировой спорт раздражают движения украинских спортивных организаций

Алина Савинова
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Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о том, что Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в МОК на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан.

«Я бы хотел посоветовать украинской федерации заняться развитием своего любимого вида спорта. Надеюсь, что там еще остались вменяемые люди, которые перестанут спорт смешивать с политикой и займутся своей непосредственной деятельностью. Все остальное обсуждать не имеет смысла: в спорте стало слишком много того, что к нему не имеет никакого отношения. Уверен, что эти движения украинских спортивных организаций раздражают все международное спортивное сообщество», — приводит ТАСС слова Колобкова.

На чемпионате мира Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала и была дисквалифицирована — по правилам FIE поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позже Международная федерация фехтования отменила наказание Харлан и допустила ее к командному турниру саблисток.

32-летняя украинская спортсменка является олимпийской чемпионкой 2008 года, шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Также на ее счету две победы на Европейских игр, серебро и бронза Олимпиады 2016 года и бронзовая награда Олимпийских игр-2012.

Источник: https://tass.ru/sport/18642711
Павел Колобков
МОК
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Украина пожаловалась в МОК на бездействие FIE в ситуации с саблисткой Харлан
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