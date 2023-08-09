На Украине призывают отменить обязательные рукопожатия в турнирах, где выступают украинцы и россияне

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призывает международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны в турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.

«Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — приводит РИА «Новости» заявление комитета.

8 августа Украина призвала мировых лидеров запретить въезд спортсменам из России и Белоруссии. Причиной разработки такого постановления назвали предложения МОК по допуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

Ранее в WTA заявили, что с уважением относятся к решению украинских теннисисток не пожимать руки соперницам из России и Белоруссии и будут перед матчами объявлять о том, что рукопожатия не будет.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на два месяца. Однако уже на следующий день FIE отменила дисквалификацию.