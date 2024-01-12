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Мать Биды заявила, что спортсмен никаким образом не проявлял желания получить американское гражданство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратный призер чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — сообщила, что у ее сына имеются серьезные проблемы со спиной и что он никогда не собирался получить паспорт США.

«Это проблемы хронические. Есть две грыжи в позвоночнике, которые беспокоят сына уже лет десять. В Москве он не вылезал из специализированного медицинского центра, и все равно какие-то рандомные боли присутствуют. Никакого радикального лечения врачи предложить не могут — только временное обезболивание и закачка мышц. С каких-то соревнований Сергей из-за этой проблемы даже снимался, Олимпиаду прошел на уколах. Это касалось колена, а не позвоночника. Врачи сразу сказали, что, если оперировать спину, это будет означать уже бесповоротное завершение карьеры. Так что мы решили немного повременить с этим. А колено Сергею уже прооперировали в США. Опять же, все сказанное совершенно не означает, что сын принял какое-то решение и намерен выступать за сборную США. На мой взгляд, все это вилами по воде писано и цель просто максимально активизировать шумиху. Сергей никаким образом не проявлял своего желания вернуться в большой спорт и тем более получить американское гражданство. Он как работал тренером в клубе Сан-Франциско, так и продолжает работать», — приводит слова Гришиной RT.

Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Играх в этом году.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1257332-bida-fehtovanie-ssha-travma
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