Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 14:19

В Госдуме рассказали, почему гражданство США не поможет российским фехтовальщикам выступить на Олимпиаде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал желание российских фехтовальщиков сменить гражданство и выступить на Олимпиаде в Париже в составе сборной США.

«Желание сбежавших спортсменов получить гражданство США понятно, но смысла в этом я не вижу. Их мотивация заключается в участии в Олимпийских играх в Париже. Но мы же помним заявление МОК о том, что к участию в турнире не будут допущены атлеты, которые имеют или имели отношение к спортивным обществам, связанным с силовыми структурами. А наши «герои» именно таковыми и являются. Даже в недавнем интервью мать Сергея Биды подтвердила, что он служил в Росгвардии», — сказал Свищев Vprognoze.ru.

Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика — Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11449313-v-gosdume-obyasnili-pochemu-grazhdanstvo-ssha-ne-pomozhet-sbezhavshim-rossijskim-sportsmenam-vystupit-na-olimpijskih-igrah.html
Олимпиада
Дмитрий Свищев
7
Читайте также
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
На Урале СК проверит мать, которая вывела ребенка на мороз без обуви
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ОКР Поздняков поделился мнением о сбежавших фехтовальщиках

В Госдуме заявили, что в США могут подать в суд на бежавшего из России фехтовальщика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости