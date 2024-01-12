В Госдуме рассказали, почему гражданство США не поможет российским фехтовальщикам выступить на Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал желание российских фехтовальщиков сменить гражданство и выступить на Олимпиаде в Париже в составе сборной США.

«Желание сбежавших спортсменов получить гражданство США понятно, но смысла в этом я не вижу. Их мотивация заключается в участии в Олимпийских играх в Париже. Но мы же помним заявление МОК о том, что к участию в турнире не будут допущены атлеты, которые имеют или имели отношение к спортивным обществам, связанным с силовыми структурами. А наши «герои» именно таковыми и являются. Даже в недавнем интервью мать Сергея Биды подтвердила, что он служил в Росгвардии», — сказал Свищев Vprognoze.ru.

Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика — Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.