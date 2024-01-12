В Госдуме заявили, что в США могут подать в суд на бежавшего из России фехтовальщика

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал желание российских фехтовальщиков сменить гражданство и выступить на Олимпиаде в Париже в составе сборной США.

«Никто просто так свои места уступать не будет. Если они до определенного времени не успеют получить американское гражданство, не примут участие в национальном чемпионате, а после него — не смогут пройти международные квалификационные старты и отборы, у них никаких шансов нет. Не знаю, может, что-то в Америке изменилось, но тогда это будет абсолютно пропагандистская история.

Насколько я знаю, если вдруг такое случится, то те американские спортсмены, которые на Игры не попадут, смогут подать в суд. Если только им правительство Америки не скажет: «вы должны понять, там такая ситуация...» Но обычно американские атлеты такие вещи не очень понимают, они считают, что заняли их место», — считает Журова «Газете.ru».

Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика — Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею и Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила перспективы сбежавшего из России шпажиста Сергея Биды принять участие в Олимпиаде — 2024 в составе сборной США. В комментарии «Газете.Ru» она вспомнила ситуацию героини фильма о допинге в России легкоатлетки Юлии Степановой, а также допустила, что американские спортсмены могут засудить Биду.

«На мой взгляд, это крайне сложно. Юлия Степанова — вы помните, какую роль она сыграла в той допинговой истории — уехала из России, ей обещали выступление на Олимпиаде, но она туда не попала даже в нейтральном статусе. Это закончилось ничем.

Никто просто так свои места уступать не будет. Если они до определенного времени не успеют получить американское гражданство, не примут участие в национальном чемпионате, а после него — не смогут пройти международные квалификационные старты и отборы, у них никаких шансов нет. Не знаю, может, что-то в Америке изменилось, но тогда это будет абсолютно пропагандистская история.

Насколько я знаю, если вдруг такое случится, то те американские спортсмены, которые на Игры не попадут, смогут подать в суд. Если только им правительство Америки не скажет: «вы должны понять, там такая ситуация...» Но обычно американские атлеты такие вещи не очень понимают, они считают, что заняли их место", — считает Журова.