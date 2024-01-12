Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 14:41

В Госдуме заявили, что в США могут подать в суд на бежавшего из России фехтовальщика

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал желание российских фехтовальщиков сменить гражданство и выступить на Олимпиаде в Париже в составе сборной США.

«Никто просто так свои места уступать не будет. Если они до определенного времени не успеют получить американское гражданство, не примут участие в национальном чемпионате, а после него — не смогут пройти международные квалификационные старты и отборы, у них никаких шансов нет. Не знаю, может, что-то в Америке изменилось, но тогда это будет абсолютно пропагандистская история.

Насколько я знаю, если вдруг такое случится, то те американские спортсмены, которые на Игры не попадут, смогут подать в суд. Если только им правительство Америки не скажет: «вы должны понять, там такая ситуация...» Но обычно американские атлеты такие вещи не очень понимают, они считают, что заняли их место», — считает Журова «Газете.ru».

Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика — Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею и Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила перспективы сбежавшего из России шпажиста Сергея Биды принять участие в Олимпиаде — 2024 в составе сборной США. В комментарии «Газете.Ru» она вспомнила ситуацию героини фильма о допинге в России легкоатлетки Юлии Степановой, а также допустила, что американские спортсмены могут засудить Биду.

«На мой взгляд, это крайне сложно. Юлия Степанова — вы помните, какую роль она сыграла в той допинговой истории — уехала из России, ей обещали выступление на Олимпиаде, но она туда не попала даже в нейтральном статусе. Это закончилось ничем.

Никто просто так свои места уступать не будет. Если они до определенного времени не успеют получить американское гражданство, не примут участие в национальном чемпионате, а после него — не смогут пройти международные квалификационные старты и отборы, у них никаких шансов нет. Не знаю, может, что-то в Америке изменилось, но тогда это будет абсолютно пропагандистская история.

Насколько я знаю, если вдруг такое случится, то те американские спортсмены, которые на Игры не попадут, смогут подать в суд. Если только им правительство Америки не скажет: «вы должны понять, там такая ситуация...» Но обычно американские атлеты такие вещи не очень понимают, они считают, что заняли их место", — считает Журова.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/12/22097569.shtml?updated
Светлана Журова
2
Читайте также
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
На Урале СК проверит мать, которая вывела ребенка на мороз без обуви
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме рассказали, почему гражданство США не поможет российским фехтовальщикам выступить на Олимпиаде

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости