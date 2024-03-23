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23 марта, 10:31

Организаторы «Московской сабли» сообщили об отмене соревнований

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба Федерации фехтования России сообщила об отмене соревнований турнира «Московская сабля», запланированных на 23 и 24 марта.

«В связи с распоряжением Мэра города Москвы, Международные соревнования по фехтованию памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Ивановича Бурцева «Московская сабля 2024», запланированные на 23 и 24 марта, отменены», — говорится в заявлении федерации.

Ранее российская саблистка Софья Великая выиграла турнир «Московская сабля» имени советского фехтовальщика Михаила Бурцева. В финале спортсменка победила Ольгу Никитину со счетом 15:13.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

Источник: https://t.me/rusfencing/5365
Фехтование
Софья Великая
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