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Допинг

9 февраля, 12:44

Французскую рапиристку Тибюс отстранили из-за аномального результата допинг-пробы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французская рапиристка Изаора Тибюс временно отстранена от соревнований под эгидой Международной федерацией фехтования (FIE) из-за аномального результата допинг-пробы.

Как сообщает сайт Федерации фехтования Франции (FFE), 14 января Тибус прошла тестирование и получила положительный результат анализа. В соответствии со статьей 7.4.1 антидопинговых правил 32-летняя спортсменка отстранена. Тибюс временно дисквалифицирована с 8 февраля.

«Тибюс выразила свое полное непонимание, огромное удивление и огорчение, отрицая любые намеренные действия с применением допинга. Теперь ей предстоит защищаться», — говорится в заявление FFE.

Тибюс — призер чемпионатов мира и Европы, четырехкратная чемпионка Франции и еребряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио.

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