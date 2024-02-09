Французскую рапиристку Тибюс отстранили из-за аномального результата допинг-пробы

Французская рапиристка Изаора Тибюс временно отстранена от соревнований под эгидой Международной федерацией фехтования (FIE) из-за аномального результата допинг-пробы.

Как сообщает сайт Федерации фехтования Франции (FFE), 14 января Тибус прошла тестирование и получила положительный результат анализа. В соответствии со статьей 7.4.1 антидопинговых правил 32-летняя спортсменка отстранена. Тибюс временно дисквалифицирована с 8 февраля.

«Тибюс выразила свое полное непонимание, огромное удивление и огорчение, отрицая любые намеренные действия с применением допинга. Теперь ей предстоит защищаться», — говорится в заявление FFE.

Тибюс — призер чемпионатов мира и Европы, четырехкратная чемпионка Франции и еребряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио.