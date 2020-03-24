У саблиста и шпажистки сборной России подозрение на коронавирус

Саблист сборной России Дмитрий Даниленко рассказал, что у него, а также у проживающей вместе с ним шпажистки национальной команды Дарьи Мартынюк появились симптомы коронавируса. Спортсмены еще не сдавали необходимый тест.

— В начале марта мы прилетели с соревнований в Европе, цитирует Даниленко РИА «Новости». — Даша выступала в Венгрии, где позже были подтверждены шесть случаев коронавируса. У меня соревнования проходили в Люксембурге, а домой обратно наша команда добиралась через Германию, после чего прошел недельный сбор на «Озере Круглом». После этого мне позвонили из департамента здравоохранения города Москвы и сказали, что я нахожусь на карантине. Мы просидели, как и положено, две недели.

Последние три дня у меня температура выше нормы, у Даши — два дня. Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура — 37 градусов и чуть выше. Вчера был последний день моего карантина, температура по-прежнему повышена. Я сообщил нашему доктору, что у нас такая ситуация. Приняли решение, что нужно вызывать скорую и сообщить обо всей этой информации.

Мы проживаем в Химках, а прописка у нас в Москве. Приехала скорая помощь, и нам сказали, что нам лучше, если есть машина, завтра ехать по месту прописки в Москву и вызывать специальную службу.

Только тогда, видимо, к нам все-таки приедут и возьмут необходимые анализы. Врач обычной скорой послушал, сказал, что наши легкие чисты, хрипов нет. На этом — все.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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