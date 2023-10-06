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Сын Конюхова рассказал, как британцы отказались строить катамаран после начала СВО

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Федор Конюхов.
Фото из личного архива Федора Конюхова

Глава экспедиционного штаба известного путешественника Оскар Конюхов в интервью «СЭ» рассказал о влиянии санкций на деятельность своего отца.

— Февраль 2022-го сильно повлиял?

— Очень сильно. 80% матчасти — заграничные поставщики. Хотя с годами российских комплектующих становится все больше. В катамаране, который мы строим для пересечения Тихого океана на солнечной энергии, из России солнечные батареи от компании «Хевел», углепластик от «Юматекс» (Росатом), экипировка.

20 лет назад из российского был только паспорт. Мозги в России хорошие, отсутствует гаражное производство. Ведь IBM, Apple — это все изначально в гараже придумано и потом масштабируется. Люди никуда не делись, нет желания чего-то достичь, рискнуть, сделать эксперимент. Приходим на завод в Великобритании — хотим сделать воздушный шар объемом 100 тысяч кубов для полета в стратосферу на высоту 25 км, не имеющий аналогов. Нам говорят: «Вау, давайте, мы отложим другие проекты, это классная возможность повысить компетенции наших специалистов!» В России отвечают: «Да мы и так неплохо зарабатываем, у нас и так дела нормально, спасибо. Нам достаточно, мы не хотим заморачиваться с документами разрешающими».

— Ну достигать не хотят в том числе и потому, что потом к тебе в какой-то момент придет пожарная инспекция. Лучше не высовываться.

— Есть и такая проблема. Федор Филиппович говорит — отсутствие амбиций и патриотизма. В России нет культа достигаторства. За рубежом в идее рекорда видят возможность, а у нас проблему. Нас часто обвиняют, что мы кормим иностранцев, но мы же готовы сотрудничать с нашими. Не хотят, очень инертные! Сидеть на госконтрактах удобнее. Мы катамаран на солнечных батареях тоже начинали строить на верфи в Англии, там, где были построены все три весельные лодки для Федора, но после начала СВО они отказались. Хорошо, что нашлась верфь в Дубае, которая принадлежит нашему соотечественнику, там достроили.

Федор Конюхов и&nbsp;его воздушный шар. «Дебильные ментовские сериалы достали. История Конюхова — про достигаторство, которого в России не хватает». На экраны выходит новый фильм Бондарчука

Федор Конюхов
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