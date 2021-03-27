Решение по проведению ЧМ по скалолазанию в Москве примут в конце апреля

Окончательное решение по проведению чемпионата мира по скалолазанию в Москве будет принято в конце апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации скалолазания России Дмитрия Бычкова. 19 февраля исполком Международной федерации скалолазания (IFCS) принял решение не переносить чемпионат мира, который должен пройти в Москве с 15 по 22 сентября 2021 года.

«Основная задача сейчас — это отстоять чемпионат мира в Москве, пока Всемирное антидопинговое агентство пытается забрать у России, — сказал Бычков. — Была конференция с представителями 60 федераций, всех интересует вопрос проведения чемпионата мира в этом году. Все, конечно, поддерживают проведение турнира в России, негодуют по поводу того, что ВАДА хочет у нас его забрать. Других кандидатов нет, поэтому будет либо отмена, либо все-таки его проведут в России, думаю, что в конце апреля по этому вопросу будет понимание».