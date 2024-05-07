Российский атлет сдвинул «Сапсан» на 1,5 метра, установив мировой рекорд

Российский атлет силового экстрима Денис Вовк установил мировой рекорд, сдвинув высокоскоростной поезд «Сапсан» весом 650 тонн на полтора метра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

С помощью специальной лестницы и троса атлет переместил состав на 1,48 метра за 37 секунд. Этот результат спортсмен планирует подать в Книгу рекордов Гиннеса.

Ранее никто из спортсменов не предпринимал попыток в одиночку сдвинуть с места поезд с такой массой.