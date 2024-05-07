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Сегодня, 17:25

Российский атлет сдвинул «Сапсан» на 1,5 метра, установив мировой рекорд

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Российский атлет силового экстрима Денис Вовк установил мировой рекорд, сдвинув высокоскоростной поезд «Сапсан» весом 650 тонн на полтора метра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

С помощью специальной лестницы и троса атлет переместил состав на 1,48 метра за 37 секунд. Этот результат спортсмен планирует подать в Книгу рекордов Гиннеса.

Ранее никто из спортсменов не предпринимал попыток в одиночку сдвинуть с места поезд с такой массой.

Источник: РИА «Новости»
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