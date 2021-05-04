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Лебедев — о победе Тансыккужиной и скандале с флагом: «Мы покрываем чиновников, допустивших ситуацию в 2014. А нас за это имеют»

11:43

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской шашистки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг.

Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по&nbsp;стоклеточным шашкам.Россиянка победила в самом скандальном матче в истории шашек. Извлекут ли уроки из случившегося?

«Мы благодарим нашу спортсменку за то, что та ситуация, которая возникла, не сломила ее дух. Несмотря на унижения со стороны организаторов турнира Тамара доказала, что правота и доброе слово доказывается не на политической арене, а в спорте. Она выиграла этот турнир! И доказала, что победа в спорте достигается исключительно спортивными качествами, а не политическими. Не могла представительница Польши выиграть этот турнир, потому что играть в шашки не может. А российская спортсменка смогла, несмотря ни на что. Давайте уже докажем всем спортивным организациям, что спорт вне политики.

Русский дух? Я не хочу скатываться до громких публичных заявлений. Наша спортсменка — молодец! Спасибо ей огромное! Не ее вина в том, что происходят подобные инциденты. Вина в чиновниках, допустивших ситуацию в 2014 году. Если бы мы нашли этих чиновников... Хотя мы прекрасно знаем, кто это. Да еще если бы их наказали, то, возможно, ситуация была бы другой. Но мы их покрываем, а нас за это имеют во всех соревнованиях", — сказал Лебедев «СЭ»

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

(Владислав Флегонтов)

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