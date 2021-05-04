Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской шашистки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг.

«Мы благодарим нашу спортсменку за то, что та ситуация, которая возникла, не сломила ее дух. Несмотря на унижения со стороны организаторов турнира Тамара доказала, что правота и доброе слово доказывается не на политической арене, а в спорте. Она выиграла этот турнир! И доказала, что победа в спорте достигается исключительно спортивными качествами, а не политическими. Не могла представительница Польши выиграть этот турнир, потому что играть в шашки не может. А российская спортсменка смогла, несмотря ни на что. Давайте уже докажем всем спортивным организациям, что спорт вне политики.

Русский дух? Я не хочу скатываться до громких публичных заявлений. Наша спортсменка — молодец! Спасибо ей огромное! Не ее вина в том, что происходят подобные инциденты. Вина в чиновниках, допустивших ситуацию в 2014 году. Если бы мы нашли этих чиновников... Хотя мы прекрасно знаем, кто это. Да еще если бы их наказали, то, возможно, ситуация была бы другой. Но мы их покрываем, а нас за это имеют во всех соревнованиях", — сказал Лебедев «СЭ»

Перед девятым раундом Тансыккужина уступала Садовской четыре очка. В ходе решающего раунда полька вышла вперёд и первой набрала 54 очка. Ей оставалось набрать лишь очко, чтобы завоевать титул. Однако россиянка сравняла счёт, а затем и одержала победу в ходе партий с укороченным контролем времени, выиграв шестую из них.

(Владислав Флегонтов)