Условия допуска российских скейтбордистов к турнирам опубликуют в ближайшие недели

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин заявил, что Международная федерация скейтбордигна (World Skate) в ближайшие недели сформирует критерии допуска российских спортсменов к соревновнованиям.

«Я как раз летал сейчас в Лозанну, чтобы лично обсудить текущую ситуацию с президентом международной федерации. Ее отношение к нам, к слову, по-прежнему лояльное, как и всегда было. Они сохранили мне статус посла международной федерации, а проведенный нами в начале сентября в Москве Grand Skate Tour получил высокую оценку. В течение ближайших недель будут разработаны критерии допуска. Желание президента международной федерации таково, чтобы эти критерии были выполнимы для нас, чтобы были учтены наши предложения. Мы также перейдем в режим работы по данному вопросу. Не думаю, что там будут требования подписать декларации или осудить что-либо, но руководство международной федерации говорит о том, что Международный олимпийский комитет проводит жесткую линию», — приводит слова Вдовина ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.