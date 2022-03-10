Положительную пробу на мельдоний сдала даже лошадь. Дикая история с допингом

Всадница Елена Лосева добилась снижения наказания после того, как доказала отсутствие умысла улучшить спортивные качества своего коня.

Дисквалификации коней, в общем, обычное дело, но вот на мельдонии они не попадались давно. Тем более удивительно, что речь идет о российском всаднике и довольно экзотической дисциплине — пробегах на 160 км. Это неолимпийский вид, который очень популярен в основном в арабских странах. Чем тут поможет мельдоний, если он даже для людей по большей части бесполезен, — загадка.

Вообще борьба с допингом среди животных стартовала даже раньше, чем среди людей. Само слово «допинг» произошло от голландского dop — слабоалкогольного напитка, который использовали для повышения скорости у скаковых лошадей. Так что в самой идее проверить лошадь на допинг ничего необычного нет. Самое удивительное здесь — конкретная история, которую Елена Лосева, надо отдать ей должное, честно и подробно рассказала «СЭ».

Этот же препарат используют и спортсмены в олимпийских дисциплинах

— Как так получилось, что у вашего коня нашли мельдоний?

— В конце мая мы приехали на соревнования. Лошадь провела двое суток в коневозке, а через два-три дня ей нужно было выступать. Чтобы восстановить ее перед стартом, было принято решение применить ряд восстановительных препаратов, в числе которых был «Эмидонол». Я консультировалась с опытными ветеринарами, но даже они не смогли определить, что в составе этого препарата содержится запрещенный мельдоний.

— Об этом не сказано в инструкции?

— В инструкции приведена пятивалентная формула со сложными химическими названиями. Триметилгидразиний, то есть мельдоний, в чистом виде там не был указан. Ну и вообще разобраться в этом, не имея фармакологического образования, нереально. В инструкции написано, что перед применением нужно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Именно так я и сделала. И самое удивительное, что даже проверка препарата по базе FEICleanSport, где теоретически должны быть указаны все допинговые субстанции, ничего не дала. Собственно, поэтому я им и воспользовалась.

— Вы же, наверное, не впервые им пользовались? Почему тогда раньше все было нормально?

— Конечно. Я его применяла на протяжении двух или трех лет. И никогда никаких проблем не было. Причем я знаю, что этот препарат точно так же используют и ведущие спортсмены в олимпийских дисциплинах — конкуре и троеборье. Тут, на самом деле, нужно бить во все колокола! Как мне объяснили, до этого тесты отправляли на проверку в Великобританию. А в прошлом году — в Японию, так как там были Олимпийские игры. Может, у японцев более чувствительное оборудование, не знаю...

— В «человеческом» антидопинге все просто — любой препарат можно проверить на наличие запрещенных субстанций в базе данных РУСАДА или ВАДА. С лошадьми не так?

— Есть база на площадке международной федерации, она называется FEIClean Sport. Но как практика показывает, в ней может разобраться далеко не каждый ветеринар, не говоря уж о спортсмене. Никто не смог понять, что препарат запрещен!

Меня поддержали российские ветеринары

— Вас же сначала хотели наказать более жестко?

— Да. Изначально меня забанили на два года и наложили почти пять тысяч франков штрафа. К сожалению, ни Федерация конного спорта России, ни сама фирма — производитель препарата никак не откликнулись на мою просьбу о поддержке. Меня поддержала группа ветеринаров из России, они написали письмо в международную федерацию. К счастью, в FEI действительно поняли, что ситуация нестандартная. У меня не было никакого умысла улучшить спортивные качества лошади. И я благодарна людям, которые в этом разобрались. В итоге мне снизили срок дисквалификации, и существенно изменили размер штрафа в меньшую сторону

— Вы выступаете в пробегах. Что это вообще такое?

— Классическая пробежная дистанция — 160 км. Она разделена на несколько этапов, каждый порядка 30-32 км. После каждого этапа лошадь проверяет ветеринар и решает, допускать ее или нет до следующего этапа. Это соревнование на выносливость и скорость. Лидеры пробегов — ОАЭ, Франция, Испания, Италия. Соревнования проходят по всему миру.

— Расскажите о системе фармподдержки у лошадей. Как она выглядит?

— Лошадь, как и человек, испытывает в спорте колоссальные нагрузки. И естественно, в таких условиях необходимо дополнительно поддерживать все жизненно важные функции лошади: опорно-двигательный аппарат, связки, желудочно-кишечный тракт, мышцы. Для этого применяются витаминные комплексы и различные препараты. Но ни в коем случае не те, что внесены в Запрещенный список! Я уже много лет выступаю, сама тренирую и всегда очень внимательно следила за этими моментами. Я категорически против допинга. Никаких обезболивающих, никаких препаратов, дающих прибавку в спортивном результате.

Все должны быть в равных условиях!