В Федерации конного спорта РФ рассказали о создании рабочей группы с FEI по допуску российских спортсменов

Член бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) Максим Кретов сообщил, что организация совместно с Международной федерацией конного спорта (FEI) планирует создать рабочую группу по возвращению российских спортсменов на турниры под эгидой FEI.

«У нас сохраняются хорошие отношения с Международной федерацией конного спорта, мы продолжаем принимать участие в работе. К сожалению, вектор в спортивной политике задает сегодня Международный олимпийский комитет. На форуме в Лозанне у нас состоялись переговоры с FEI, было принято решение о создании совместной рабочей группы. Она должна выработать пути возвращения наших спортсменов на международную арену. На днях мы ознакомились с официальным письмом Международного олимпийского комитета, направленным в FEI. Теперь в рамках прозвучавших в них рекомендаций рабочая группа должна выработать свои критерии. Я думаю, что таким образом шаг за шагом нам удастся вернуться на международную арену», — приводит ТАСС Слова Кретова.

В марте 2022 года Международная федерация конного спорта отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В начале апреля отстранение было продлено.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.