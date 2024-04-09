Российские всадницы Изместьева и Сущева подали заявки на оформление нейтрального статуса

Российские всадницы Александра Изместьева и Анна Сущева планируют получить нейтральный статус, сообщает ТАСС.

Обе спортсменки подали заявки на оформление нейтрального статуса. Кроме того, они планируют сменить спортивное гражданство.

Изместьева с лета 2017 года не участвовала ни в одном из турниров, проходящих в России. Сущева в 2019 году выступала в московском спорткомплексе «Битца».