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Сегодня, 15:24

В Госдуме назвали логичным возвращение российских спортсменов к международным турнирам по конному спорту

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что исполком Международной федерации конного спорта (FEI) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Потихонечку все возвращают наших спортсменов. Так и будет, так и должно быть. Да, многие федерации все еще боятся нас возвращать по разным причинам, в том числе из-за давления. Но они понимают, что без России они не могут прогрессировать, конкуренции нет, билеты не продаются, спонсоры убежали. Возвращение наших спортсменов и в конном спорте — это вполне себе разумное, логичное решение вопроса, хотя прежде всего нелогичным было отстранять наших спортсменов. Но тогда все федерации поддались давлению МОК», — сказал Свищев «СЭ».

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В декабре FEI обсудит условия и сроки, позволяющие отдельным российским и белорусским всадникам, лошадям и официальным лицам возобновить участие в мероприятиях FEI.

В марте 2022 года Международная федерация конного спорта отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В начале апреля отстранение было продлено.

Дмитрий Свищев
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