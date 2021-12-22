Россия снова первая в мире по допингу. Так считает ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало отчет по тестированию за 2019 год. Больше всех в мире положительных проб сдали российские спортсмены — 19 процентов от общего количества.

ВАДА традиционно публикует свои отчеты с огромным опозданием. Кончается 2021 год, а мы только-только получили данные за 2019-й. В современном мире это странно, но за долгие годы существования агентства иначе никогда не было.

Причем не то чтобы в отчете были какие-то сложные факты, требовавшие скрупулезного анализа. Скорее там просто полная статистика: количество взятых проб по видам спорта, странам, спортивным федерациям, процент положительных. Причем далеко не всегда положительная проба — это синоним допингового случая. Например, согласно отчету, целых 11 процентов от положительных проб в итоге были оправданы терапевтическими исключениями. И спортсмены не понесли никакого наказания. Пробежимся по сухим фактам, отложив эмоции и выводы на потом.

Россияне почти не пользуются терапевтическими исключениями

Шокирующая информация: Россия снова уверенно впереди планеты всей по допингу! Целых 19 процентов от взятых положительных проб принадлежат российским спортсменам. И это еще без учета данных перепроверок, если бы считались и старые пробы тоже (например, из доклада Макларена) — тут бы мы лидировали с отрывом.

А так вплотную за нами идут Италия (18 процентов) и Индия (17). У американских спортсменов, для сравнения, допинг в 2019-м почти не находили — всего 7 процентов положительных проб. Но тут есть интересная закавыка. Дело в том, что американское антидопинговое агентство USADA тестировало своих спортсменов очень тщательно — всего было взято 11213 проб, это почти на две тысячи больше, чем у РУСАДА. Американцы в этом отношении вообще лидеры, больше тестируют только в Германии, где вообще космическая цифра — более чем в 15 тысяч проб.

Итак, из этих 11 тысяч взятых проб положительный результат у американцев дали 194. Но только 35 проб из этих 194 в итоге привели к возбуждению дисциплинарного дела. Подавляющее же большинство положительных проб вообще не закончились ничем! Спортсменам даже о них не сообщили. Все эти пробы либо подпадали под терапевтические исключения, либо не относились к юрисдикции ВАДА (например, наркотики во внесоревновательный период).

В России же, если посмотреть на количество терапевтических исключений, все плачевно. Почти любая положительная проба приводит к санкциям. Из 85 таких проб в 2019-м в 76 случаях спортсменов наказали, еще пять дел в стадии рассмотрения. По ТИ спаслись всего три человека. Сравните с американским показателем (больше сотни) и улыбнитесь...

Можно еще пойти дальше и посмотреть, в каких видах спорта в России больше всего употребляют допинг. Как ни странно, это легкая атлетика — хотя, казалось бы, куда уж тут ниже падать после всех санкций. Но согласно отчету ВАДА, легкоатлеты в 2019-м лидировали с огромным отрывом, более чем вдвое опережая тяжелую атлетику и пауэрлифтинг. Во всех остальных олимпийских видах спорта допинга практически нет, везде не более чем по два-три случая.

Больше всего допинга — в бодибилдинге

Есть, кстати, интересные данные и по видам спорта в мире. Больше всего допинга в бодибилдинге (22 процента от всех взятых проб), чуть меньше в легкой атлетике (18 %) и велоспорте (14 %). Тяжелая атлетика внезапно только на четвертом месте (13 %). Это, кстати, наглядно демонстрирует тенденцию ухода допинга в массовый спорт.

Больше всего запрещенных препаратов сейчас в ходу в борьбе за красивое тело, а не за олимпийские медали. И это еще ВАДА не добралось до разнообразных фитнес-контестов. Там даже соревновательное допинг-тестирование, не говоря уж о системе АДАМС, вскрыло бы целую бездну запрещенки. Но пока агентство не всесильно. И то ли не может, то ли не очень хочет повернуться от олимпийского спорта в сторону качалок и фитнес-центров.

А еще напоследок о приятном. 2019-й стал финальным годом работы прежнего РУСАДА под руководством Юрия Гануса и Маргариты Пахноцкой. И с точки зрения операционной части к агентству не может быть никаких претензий. Мы на третьем месте в мире по числу взятых проб, и, в принципе, даже большое количество положительных можно толковать как плюс в карму. Значит, тестирование было целевым и РУСАДА эффективно ловило допингеров.

Ну и напоследок стоит отметить, что в отчете ВАДА за 2018 год Россия по общему количеству допинговых случаев также была на первом месте. А вот в 2016-2017 годах, когда полыхали самые громкие скандалы вокруг русского допинга, по положительным тестам лидировала Италия. В эти годы наша страна занимала пятое и шестое места, причем впереди неизменно были не только американцы и итальянцы, но и французы.