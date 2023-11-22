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Сечина сохранила членство в правлении Международной федерации конного спорта

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Марина Сечина переизбрана на пост руководителя III региональной группы Международной федерации конного спорта (FEI) и сохранила членство в правлении организации, сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию конного спорта России (ФКСР).

За продление полномочий Сечиной на срок с 2024 по 2027 год выступили более 80 процентов голосовавших. Она возглавляет региональную группу III с 2019 года.

В Международной федерации конного спорта состоят 132 страны, в состав правления входят 16 членов. Региональная группа III объединяет Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Туркмению и Узбекистан.

Международная федерация конного спорта допустит российских спортсменов до&nbsp;соревнований. Нейтральный статус присвоили даже лошадям из России. В конном спорте ослабят санкции
Источник: https://tass.ru/sport/19345465
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