Международная федерация конного спорта допустила российских спортсменов до турниров
На официальном сайте Федерации конного спорта России (ФКСР) сообщается, что Исполком Международной федерации конного спорта (FEI) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе», — говорится в заявлении.
В декабре FEI обсудит условия и сроки, позволяющие отдельным российским и белорусским всадникам, лошадям и официальным лицам возобновить участие в мероприятиях FEI.
В 2022 году россияне были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте 2023 года глава МОК Томас Бах рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе с соблюдением некоторых условий.
Источник: https://fksr.org/
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