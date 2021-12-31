Горячая десятка допинговых скандалов года. Итоги 2021-го в препаратах и дисквалификациях

Триумф чистого спорта не за горами.

В минувшем году наши спортсмены снова поплатились за допинг лишением флага и гимна на Олимпийских играх в Токио. А иностранные допингеры отметились вопиющими нарушениями. Вспоминаем топ-10 допинговых историй года.

1. Ласицкене и героическая борьба за справедливость

Мария Ласицкене — спортсменка, которая вообще больше всех в мире заслуживала олимпийского золота. Это мы понимали еще в Токио, но когда узнали о ее новом судебном процессе, не растрогаться было невозможно. Оказывается, Мария еще зимой оспорила в Спортивном арбитражном суде законность отстранения наших легкоатлетов от выступлений на международных соревнованиях.

Международной федерации World Athletics под угрозой поражения в зале суда пришлось искать пути к отступлению. А именно разрешить хотя бы десяти россиянам выступать на главных стартах. Сама Ласицкене, по иронии судьбы, в эту десятку могла и не попасть: летом она получила травму. Но в итоге все закончилось словно в сказке: Маша восстановилась и выиграла олимпийское золото. Потратив на борьбу за справедливость огромное количество денег и нервных клеток. Не только за себя, а за страну в целом.

2. Тимановская: как допинг-пробы привели к политическому скандалу

Белоруска Кристина Тимановская тоже боролась не за себя, а за страну и справедливость. На Олимпийских играх в Токио руководство команды попросило ее пробежать в эстафете 400 метров — непрофильная дистанция для спринтера, которая бегает максимум 200. Но чиновникам нужно было выкручиваться: из-за их ошибки трех белорусок не пустили на Олимпиаду, так как те сдали недостаточно внесоревновательных допинг-проб. И ставить в эстафету было некого.

Отказ Тимановской бежать 400 метров стремительно превратился из чисто спортивного события в политическую сенсацию. Бегунья жаловалась на насильственный вывоз из Японии и угрозу своей безопасности на родине. В итоге Тимановской предоставили убежище в Польше. Правда, выступить на Олимпиаде Кристина так и не успела. И когда теперь выйдет на старт и под каким флагом — большой вопрос. Зато в политике она себе имя сделала.

3. Дисквалификация Салазара. Сначала за допинг, потом — за секс

Американский тренер Альберто Салазар — маст-хэв любого допингового рейтинга. Казалось бы, он уже и так в длительной дисквалификации за распространение допинга, куда уж хуже? Тем более что никого из звездных учеников Салазара, включая четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фару, до сих пор уличить ни в чем не могут. И наказали тренера скорее по совокупности подозрений и по итогам многолетнего расследования.

Но тут выяснилось, что есть обвинения даже более серьезные, чем допинг. Например, свидетельские показания против Салазара дала его бывшая ученица Эми Йодер Бегли. Она вспомнила, что много лет назад Салазар выгнал ее из группы, заявив, что у девушки «самая большая задница на линии старта». В итоге независимая американская организация SafeSport дисквалифицировала Салазара пожизненно.

Случилось это еще летом 2020-го, тренер снова подал апелляцию, но вот теперь окончательно ее проиграл. Причем, согласно данным SafeSport, Салазару удалось успешно оспорить эпизоды эмоционального насилия. Но было еще и сексуальное. Поэтому вердикт — пожизненный бан, без всяких возможностей для дальнейших апелляций.

4. Бан российского триатлона

Триатлон в этом году пополнил невеселый список российских федераций, находящихся под международными допинговыми санкциями. Причем если проблемы в легкой или тяжелой атлетике были очевидны и много лет назад, триатлон «прорвало» только в 2021-м.

Буквально за три месяца после Олимпийских игр в Токио дисквалифицировали трех наших топовых спортсменов — Игоря Полянского, Владимира Турбаевского и Александра Брюханкова. У всех троих нашли ЭПО — термоядерный допинг, никаких отмазок тут даже придумать невозможно.

В итоге World Triathlon пришлось реагировать. В течение ближайшего года Россия потеряла право принимать международные соревнования и иметь своих представителей в руководстве. Это самые лайтовые санкции, какие только могли быть. Хотя тысячи участников, заплатившие за слоты «половинки» IronMan, которая запланирована этим летом в Питере и теперь «подвисла», наверняка так не думают.

5. Бьорген и добровольное признание

Великая норвежская лыжница Марит Бьорген шокировала мир не только мощной фигурой, но и автобиографией. В ней Бьорген внезапно призналась, что после чемпионата мира 2017 года, где выиграла четыре золота, сдала положительную пробу. Да не на что-нибудь, а самый настоящий анаболический стероид — 19-норандростенол, продукт распада нандролона.

Все это случилось спустя несколько месяцев после грандиозного скандала с Терезой Йохауг, у которой запрещенный препарат обнаружился в бальзаме для губ. Бьорген уже готова была рвать на себе волосы, что вслед за Йохауг потеряет доброе имя навсегда, но тут на помощь пришел врач команды.

Оказалось, запрещенный препарат содержался в препарате, который лыжница применяла для корректировки менструального цикла. Само по себе это лекарство разрешено, но при его приеме в больших количествах содержащийся в лекарстве гормон норэтистерон теоретически может преобразоваться в 19-норандростерон.

Чиновники поверили объяснениям Бьорген и отпустили ее на все четыре стороны, даже не открыв дела о нарушении антидопинговых правил. Великая норвежка спокойно завершила карьеру и только сейчас, спустя четыре года, зачем-то решила пооткровенничать с миром.

6. РУСАДА и год страданий

Российское антидопинговое агентство РУСАДА не умеет жить спокойно. Казалось бы, 2021-й — год без глобальных заседаний, необходимости отдавать базы данных или пробы, да и вообще принимать судьбоносные решения. Сиди себе тихо, тестируй спортсменов и жди окончания санкций в 2022-м.

Но в РУСАДА скучно не бывает. Почти весь год агентство безуспешно пыталось избрать себе нового генерального директора. Сначала кандидаты не нравились наблюдательному совету, потом почти развалился сам набсовет. В итоге только в самом конце года во главе РУСАДА встала Вероника Логинова. Это однозначно лучший вариант из всех возможных и настоящий новогодний подарок для многострадальной организации. Не говоря уже о том, что Логинова теперь — единственная женщина-топ-менеджер в российском спорте. И это тоже круто.

7. Загадочный мельдоний у гребцов

Прямо накануне Игр в Токио положительные пробы на мельдоний сдали двое российских гребцов — Никита Моргачев и Павел Сорин. Употреблять мельдоний в 2021-м, да еще перед Олимпиадой, — это какой-то сюр и верх наивности. Тем более для 40-летнего Моргачева, который чистым прошел четыре Олимпиады и десять чемпионатов мира.

В кулуарах активно ходили слухи, что мельдоний ребятам подсыпали. Гребцы написали даже заявление в полицию, но его судьба пока неясна. Внутреннее разбирательство в команде, похоже, ничего не дало. Экипаж в итоге на Олимпиаде не выступил, а эта история так и осталась главной загадкой года.

8. Бегун Дорофеев, которому не стыдно

Алексей Дорофеев — очередной бегун-ноунейм, дисквалифицированный за ЭПО. Все по классике жанра: сначала — внезапный прорыв в сезоне, когда человек в 27 лет ставит два личных рекорда и одерживает три личные победы на коммерческих пробегах. А потом у него «вдруг» находят ЭПО и отправляют в бан на три года.

Но похоже, наше беговое сообщество уже дошло до ручки от таких историй. И потому Дорофеева жестко затравили в соцсетях. И даже потребовали вернуть нечестно заработанное в размере 120 тысяч рублей. Но Алексей почему-то не устыдился и ответил в духе «сам дурак». Снова, к сожалению, классика жанра.

9. В России появился первый в мире сериал о допинге

В России теперь не только больше всех в мире положительных допинговых проб, но есть и единственный на планете документальный сериал о допинге. Проект «Допинг. Всемирная энциклопедия» вышел на платформе PREMIER и доступен для бесплатного просмотра.

Сериал включает в себя полную антологию допинга: с момента появления в античные времена до громких скандалов современности. Помимо этого, есть серии про бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, про допинг вне профессионального спорта, а также про допинг будущего. Автор идеи сериала — постоянный колумнист «СЭ» Дмитрий Иванов.

10. В Венеции за допинг дисквалифицировали гондольера

Впервые в истории из-за положительного теста на допинг наказан участник гонок на гондолах, которые ежегодно проводятся в Венеции и именуются венецианской греблей. Ренато Бузетто, занявший второе место в регате, состоявшейся 4 сентября, лишен приза и отстранен от соревнований на 13 месяцев. В пробе гондольера обнаружена марихуана.

Адвокат назвал наказание несправедливым, поскольку в регламенте регаты не упоминается запрет на допинг. Тем менее Антидопинговое агентство Италии решило протестировать венецианских гребцов, поскольку в его юрисдикцию входят все соревнования на территории страны, в том числе любительские и по неолимпийским видам спорта. Вместе с Ренато приза лишился его брат, входивший в состав экипажа гондолы.