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Сегодня, 13:22

В США лошадь убила 15-летнюю наездницу на соревнованиях

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лошадь во время скачек
Фото Global Look Press

Американская наездница Ханна Серфасс погибла в результате несчастного случая на соревнования по конному спорту, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта США (USEF).

Информируется, что инцидент произошел 30 апреля во время соревнований Fox Lea Farm Spring Concours I в Венисе, штат Флорида.

«15-летняя Ханна ехала верхом на 12-летнем голштинском мерине, когда лошадь споткнулась и упала с вращением. Падение не было связано с прыжками. Ханна была доставлена в больницу, где была констатирована смерть. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала», — говорится в заявлении USEF.

Также в федерации отметили, что очень серьезно относятся к каждому несчастному случаю и будет тщательно изучать происшествие, чтобы понять, что они могут сделать для снижения рисков и повышения безопасности в конном спорте.

Источник: USEF
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