Британский спортсмен скончался после падения с лошади

Тренер жокея Киган Киркби Пол Николлс в соцсети сообщил, что спортсмен скончался после падения с лошади во время скачек. Инцидент произошел 4 февраля.

«Жизнь иногда бывает сложной, победы совершенно незначительны по сравнению с тем, что произошло на днях. Киган Кирби, один из наших лучших и трудолюбивых учеников, погиб, участвуя в гонке», — написал Николлс.

«Наши мысли с его семьей и друзьями. Вся индустрия скачек будет оплакивать потерю такого человека столь и с таким потенциалом», — сообщила пресс-служба Управления по организации скачек Великобритании.

В один из моментов лошадь 25-летнего жокея пробежала через крыло забора, в результате чего спортсмен упал. Прибывшие на место медработники пытались оказать помощь спортсмену, но спасти его не удалось, он умер от полученных травм.