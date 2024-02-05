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5 февраля, 11:29

Британский спортсмен скончался после падения с лошади

Виктория Кравченко
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Фото Global Look Press

Тренер жокея Киган Киркби Пол Николлс в соцсети сообщил, что спортсмен скончался после падения с лошади во время скачек. Инцидент произошел 4 февраля.

«Жизнь иногда бывает сложной, победы совершенно незначительны по сравнению с тем, что произошло на днях. Киган Кирби, один из наших лучших и трудолюбивых учеников, погиб, участвуя в гонке», — написал Николлс.

«Наши мысли с его семьей и друзьями. Вся индустрия скачек будет оплакивать потерю такого человека столь и с таким потенциалом», — сообщила пресс-служба Управления по организации скачек Великобритании.

В один из моментов лошадь 25-летнего жокея пробежала через крыло забора, в результате чего спортсмен упал. Прибывшие на место медработники пытались оказать помощь спортсмену, но спасти его не удалось, он умер от полученных травм.

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