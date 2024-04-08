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Сегодня, 11:18

Всадница Слащева сменила российское спортивное гражданство на бельгийское

Виктория Кравченко
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Представлявшая Россию на международных соревнованиях по конному спорту Ольга Слащева решила сменить спортивное гражданство. Теперь спортсменка будет выступать за Бельгию, сообщает ТАСС.

Слащева не принимала участия в соревнованиях на территории России с 2016 года и до марта 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Бельгии и Франции.

С конце февраля 2022 года российские спортсмены были лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FEI.

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в конце марта 2024 года проголосовало за исключение Слащевой из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по ее заявлению в связи со сменой спортивного гражданства.

Источник: https://tass.ru/sport/20475095
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