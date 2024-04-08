Всадница Слащева сменила российское спортивное гражданство на бельгийское

Представлявшая Россию на международных соревнованиях по конному спорту Ольга Слащева решила сменить спортивное гражданство. Теперь спортсменка будет выступать за Бельгию, сообщает ТАСС.

Слащева не принимала участия в соревнованиях на территории России с 2016 года и до марта 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Бельгии и Франции.

С конце февраля 2022 года российские спортсмены были лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FEI.

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в конце марта 2024 года проголосовало за исключение Слащевой из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по ее заявлению в связи со сменой спортивного гражданства.