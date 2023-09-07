Член сборной России по конному спорту попала в реанимацию после падения с лошади

Член сборной России по конному спорту упала с лошади во время занятий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Сообщается, что 7 сентября 16-летнюю студентку придавила лошадь на занятиях в спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района. Девушка является членом сборной России по конному спорту.

Девушку доставили в реанимацию, но сейчас решается вопрос о ее возможном транспортировке в детскую больницу Краснодара.