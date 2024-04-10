Российская всадница Елизавета Орехова сменила спортивное гражданство

Российская всадница Елизавета Орехова приняла решение о смене спортивного гражданства, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Международной федерации конного спорта (FEI).

Теперь Орехова будет выступать за Нидерланды, где проживает более 10 лет.

Отмечается, что спортсменка не принимала участия в соревнованиях на территории России с 2014 года и до сентября 2019-го выступала на турнирах, проходивших в странах Западной и Южной Европы.

Также сменили российское спортивное гражданство Марьям Гурцкая (на грузинское) и Ирина Захрабекова (на азербайджанское).

В марте 2022 года Международная федерация конного спорта отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Позже отстранение было продлено.