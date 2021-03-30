Американцы требуют от ВАДА немедленных реформ. России надо помочь Штатам добить агентство?

Всемирное антидопинговое агентство вступило в новую фазу конфликта со своим главным инвестором — США

Тлеющий на протяжении долгого времени конфликт между США и Всемирным антидопинговым агентством готов вспыхнуть вновь. Одна из ведущих спортивных держав планеты и одна из самых влиятельных околоспортивных структур снова начали делить сферы влияния. И в ближайшее время стоит запастить попкорном — нас ждет грандиозная битва.

С уваженьем, дата, подпись

Новый раунд начался вчера — на этот раз свои усилия объединили Американское антидопинговое агентство (USADA), во главе которого стоит небезызвестный Трэвис Тайгерт, и Совет атлетов Американского олимпийского и паралимпийского комитета (USOPC AAC). Они выпустили совместное заявление в форме открытого письма. Ознакомиться с ним можно, например, на сайте USADA. Процитируем самые интересные моменты.

«Совет спортсменов и USADA выражают единую позицию и коллективно призывают к значительным реформам внутри ВАДА. Предложения уже поданы в агентство нашими организациями. Мы считаем, что ВАДА должно поменяться, стать сильным и независимым антидопинговым регулятором, а также защитником интересов прав чистых атлетов. Всем спортсменам ранее были обещаны честность, безопасность и равные условия, а для этого необходимы немедленные перемены», — говорится во вступлении.

Как утверждается дальше, международное агентство уже само осознало необходимость перемен и ведет консультации по этому поводу. В обращении говорится, что необходимо полностью исключить конфликты интересов и по-настоящему вовлечь в работу ВАДА самих спортсменов. Какие же конкретно изменения предлагают USADA и комиссия американских атлетов? Они разделены на четыре направления, коротко именуемые «Голос спортсменов», «Независимость», «Прозрачность» и «Ответственность».

«Голос спортсменов» — чтобы вернуть доверие мировой системе антидопинга, атлеты должны иметь право голоса в процессе реформ. Их участие критически важно для изменения системы правил, которая сейчас слишком часто обращается со спортсменами несправедливо.

«Независимость» — ВАДА обязано создать структуру управления, свободную от конфликтов интересов. Члены исполкома агентства должны назначаться с учетом своих заслуг, и среди них не должно быть спортивных чиновников и представителей международных федераций. Также в исполком должны входить спортсмены, с которыми нужно обсуждать все изменения, влияющие на них самих и их коллег. Совет учредителей должен иметь сбалансированный состав из представителей правительств, спортсменов, национальных антидопинговых комитетов, спортивных движений, федераций и независимых экспертов.

«Прозрачность» — все решения исполкома и совета учредителей должны быть открыты для публики. Решения о соответствии тех или иных членов кодексу ВАДА (как в случае с Россией) должны приниматься независимым исполкомом, в открытом режиме и с отчетом о ходе голосования.

«Ответственность — деятельность ВАДА не может регулироваться любым спортивным движением или правительством отдельно взятой страны. Все ключевые решения агентства должны приниматься при участии спортсменов, которым необходимо обеспечить представительство в ВАДА. Законодательные, исполнительные и судебные функции агентства и всей антидопинговой системы необходимо отделить друг от друга, чтобы избежать конфликта интересов.

В заключении говорится, что для ВАДА настал критический момент для реакции на допущенные ранее ошибки. А отказ от перемен создаст впечатление, что организация не способна выполнять свою миссию по очищению спорта от допинга. «Без спортсменов ВАДА прекратит существование. Их включение в работу давно назрело, пора действовать». Дата, подписи.

Партия, дай порулить!

Напомним, что отношения между США и ВАДА в последнее время сложно назвать хотя бы безоблачными. При этом американцы являются главным спонсором агентства — их взнос в бюджет организации на нынешний год не просто самый крупный, без малого 3 миллиона долларов, но и почти равен сумме взносов Японии и Канады, занимающих в списке второе и третье место.

А претензий со стороны США много — тут и мнение, что страна не получает от вложенных средств должной отдачи, и слишком мягкое (по мнению Вашингтона) решение CAS по делу ВАДА против РУСАДА, и много чего еще. Только в прошлом году американцы грозили отказаться от финансирования международного агентства, созывали конференции своих сторонников, пытались лоббировать идею о пропорциональном денежным потокам представительстве в органах управления. На что глава ВАДА Витольд Банька даже грозил отстранением американских атлетов от Олимпийских игр.

Затем американский парламент принял, а тогда еще действующий президент Дональд Трамп подписал закон, известный как «Акт Родченкова». Он позволяет американским органам правопорядка вести уголовное преследование лиц, связанных с употреблением допинга. Причем не только в США, но и на любых соревнованиях с участием американских спортсменов, спонсоров или телевещателей. При желании на основе этого закона можно построить альтернативную систему антидопинга в отдельно взятом государстве. Что тоже вызвало бурю эмоций в спортивном мире.

Все это время у представителей США спрашивали: хорошо, нужны реформы, а что именно вы предлагаете? Ну вот, предложения обнародованы. Если кратко их описать, вспоминается старая шутка из КВН 80-х: «Партия, дай порулить!»

Итак, предлагается изменить правила, сделав их более лояльными к спортсменам. Причем в их разработке должны принимать активное участие сами спортсмены, которых планируется в большом количестве привлечь к управлению ВАДА, вплоть до исполкома организации. И вообще все решения, касающиеся атлетов, надо с ними и обсуждать. Получается этакое народное вече.

При этом параллельно с введением спортсменов во все возможные структуры из них нужно изгнать спортивных чиновников любого ранга и свести к нулю влияние правительств отдельных стран и «международных движений», среди которых, очевидно, и олимпийское во главе с МОК. Это объясняется необходимостью избежать конфликтов интересов. Но есть законный вопрос: а сами атлеты не могут иметь никаких интересов, кроме защиты идеалов спорта? И что делать, если кого-то из них в какой-то момент поймают на допинге? Не дай бог, конечно, но вдруг?

Полная прозрачность в принятии решений, конечно, тоже хорошо. Но вместе с тем тоже оставляет поле для манипуляций общественным мнением — если из двух решений одно заранее объявить идеологически правильным, а второе — вредным, то потом можно обвинять сторонников второго почти в чем угодно. Или вообще подвергнуть их остракизму, постепенно заменить единомышленниками и получать результаты по 99 процентов «за».

Словом, предлагаемые USADA и Советом атлетов USOPC реформы не совсем революция. Точнее, совсем не революция, а дворцовый переворот, в ходе которого пожилых мужчин в строгих костюмах, ветеранов аппаратных игр и серых кардиналов, должны сменить молодые, свежие лица. Те, которые мы еще недавно видели на пьедесталах с медалями и на обложках журналов. Ваше время ушло, теперь мы будем рулить, мы лучше знаем, как надо. Вопрос лишь в том, кто на самом деле будет принимать решения, определяющие будущее мирового спорта.

Что теперь делать России?

Что делать нашей стране в нынешней ситуации, вопрос тоже интересный. После нескольких лет войны с ВАДА — то холодной, то горячей, инструментов для влияния на ситуацию у нас почти нет. Но дожидаться, чем закончится дело, чтобы потом примкнуть к победителям, тоже странно. Реформы в мировом антидопинге, скорее всего, вопрос времени. И это время нужно использовать с умом. С одной стороны — велико желание поддержать американцев и окончательно утопить организацию, которая по большому счету издевалась над нашим спортом последние пять лет. С другой стороны — есть большое подозрение, что реформаторы в первую очередь призывают отдать власть спортсменам из США и западных стран. А россиян и, скажем, китайцев или африканцев поставить перед выбором — либо вы выполняете наши решения, либо навсегда прощаетесь с мировым спортом.

Представители в советах спортсменов различных международных организаций у нас всегда были — вспомните, как избирались в МОК Александр Попов и Елена Исинбаева. И если именно за спортсменами будущее в этой истории, такую возможность нужно использовать. Возможно, через несколько лет вопросы в ВАДА будут решать, скажем, Александр Овечкин, Мария Ласицкене или Александр Большунов. Ну а что? Входил же в совет учредителей агентства Вячеслав Фетисов. Для этого нужны авторитет на мировой арене, знание английского языка и желание поработать на этом направлении. Иначе мы так и будем обсуждать чужие решения и удивляться, что нас снова никто не спросил.