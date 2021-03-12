Главный борец за чистый спорт в США вступился за допингистку. Он считает, что ее наказали напрасно

Почему глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт стал защищать австралийскую пловчиху, которая отбывает дисквалификацию.

Ситуация абсурдная: Трэвис Тайгерт публично бьется за дисквалифицированную за допинг спортсменку — это примерно, как если бы кот боролся за безопасность мышей. Тайгерт — самый ярый борец с допингом среди всех руководителей национальных антидопинговых агентств. Это он поймал велосипедиста Лэнса Армстронга и добился его публичного разоблачения. А потом на протяжении многих лет клеймил и обвинял всех допингеров, и в частности, требовал полного отстранения России от любых соревнований за системный допинг.

Тогда это требование выглядело даже логично, так как столь жесткую позицию Тайгерт занимает всю жизнь. «Попался на допинге — отвечай» — его кредо. Но что случилось с Тайгертом сейчас? Зачем и почему он бьется за австралийскую пловчиху Шайну Джек, которая сдала положительную пробу еще в 2019 году и получила четыре года дисквалификации?

Сократить дисквал согласно даже РУСАДА

История Шайны Джек, в принципе, банальна. Еще в 2019 году накануне чемпионата мира она сдала положительную пробу на запрещенный препарат лигандрол. Это анаболик, способствующий набору мышечной массы. Препарат теоретически может содержаться и в продуктах спортпита, и витаминных добавках. На этом лекарстве погорела уже масса спортсменов, причем многим удалось оправдаться. Последний случай — канадская каноистка Лоренс Винсант-Лоупант, которая сумела доказать, что лигандрол попал в ее организм путем «интенсивного обмена биологическими жидкостями с мужчиной», то есть проще говоря секса.

Есть свежий пример и из России: чемпион страны легкоатлет-спринтер Игорь Образцов доказал, что лигандрол содержался в загрязненном спортпите. РУСАДА сократило срок дисквалификации с четырех лет до одного года. По похожему сценарию развивались события и в истории с Шайной Джек. Она с самого начала отрицала сознательное употребление допинга и списывала положительную пробу на загрязненные БАДы. Австралийское антидопинговое агентство не стало вникать и автоматом дисквалифицировало пловчиху на четыре года.

Но Джек не сдавалась, и спустя полтора года ожесточенной борьбы, потратив 130 тысяч долларов на адвокатов, все-таки сумела доказать в Спортивном арбитражном суде, что сознательно никогда допинг не употребляла, причем судья поверил ей на слово. CAS сократил срок дисквалификации с четырех до полутора лет, что позволяло Джек вернуться в бассейн сразу после завершения Игр в Токио. Олимпиаду она бы в любом случае пропустила, но 22 года — тот возраст, когда можно надеяться остаться на дорожке еще на один олимпийский цикл.

Все были довольны, но тут ВАДА совместно с австралийским антидопинговым агентством внезапно подали апелляцию. Они хотят, чтобы Джек отсидела в дисквалификации полных четыре года. Теперь судебные тяжбы стартовали заново. Но тут и случилась главная неожиданность.

Тайгерт противопоставил австралийку российскому допингу

Джек, похоже, работает с отличной пиар-службой. За последний месяц душещипательные статьи в ее защиту появились практически во всех крупнейших мировых СМИ. Девушка в слезах рассказывает, как была шокирована, когда информация о положительной пробе без ее ведома попала в прессу и хейтеры тут же стали желать ей смерти. Как мучительно тренироваться в обыкновенных бассейнах рядом с бабушками и детьми, так как работать вместе с олимпийской сборной она не имеет права. Как невыносимо ожидать приближения Олимпиады, на которую ты не поедешь...

В принципе, абсолютно то же самое переживает и любой попавшийся на допинге спортсмен. Но западные масс-медиа почему-то столь открыто поддерживают только Джек. Она даже объявила сбор средств на очередного адвоката, и уже собрала в районе 40 тысяч долларов. Когда еще пойманным на допинге массово помогали финансово?! Главный ее аргумент сейчас — это поддержка исполнительного директора USADA Трэвиса Тайгерта. Он всецело верит австралийке и, более того, даже считает, что ее дело — это повод пересмотреть все устройство мировой антидопинговой системы.

— Система нечестная, — говорит Тайгерт. — Мы гоняемся за невиновными не меньше, чем за теми, кто действительно виноват. У нас десятки случаев, когда у спортсменов находят мизерные количества запрещенных препаратов, которые попали через загрязненные продукты или физическую близость с другим человеком. А правила автоматически требуют дисквалифицировать всех на четыре года, неважно, намеренное было употребление или нет. Вопрос: сколько еще невинных спортсменов пострадают, прежде чем правила изменятся?

А дальше Тайгерт делает совсем уж интересную вещь и проводит параллель между случаем Шайны Джек и российским допинговым делом.

— Несправедливо назвать такого человека, как Шайна, мошенником, наравне с теми спортсменами, кто были частью государственной допинговой системы в России, — говорит Тайгерт. — Это просто нечестно и неправильно.

Интересно, кто такие спортсмены, ставшие часть госсистемы? Если дисквалифицированные за допинг, то почему Тайгерт отказывает им в возможности оправдаться, какая есть у Шайны? Вряд ли кто-то из россиян может собирать деньги на работу адвокатов или опираться в своей защите на главу крупнейшего в мире антидопингового агентства. А ведь вина австралийки доказана судом. Может, Тайгерту тогда стоит подумать в направлении создания равных условий для всех, с тем чтобы независимо от цвета паспорта у каждого спортсмена были шансы быть услышанным?