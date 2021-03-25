Скрутил грабителя с ножом и заставил извиняться премьер-министра. Безумная история армянского штангиста

Бывший тяжелоатлет Мел Далузян родился женщиной, стал чемпионом, сменил пол, попался на допинге и обезвредил преступника.

Судьба Мел Далузян настолько драматична, что такого даже в кино не придумать. И о ней действительно сняли фильм, который чуть не стал причиной массовых беспорядков в Армении. Извиняться за кино пришлось даже премьер-министру.

Спортивная карьера Мелине Далузян (родилась она именно с таким именем) начиналась типично для тяжелой атлетики. Девушка подавала большие надежды и к тому же обладала несгибаемым характером. В 17 лет Мелине стала чемпионкой Европы среди юниорок, а на будущий год — бронзовым призером взрослого чемпионата мира. В 2007 и 2008 годах 20-летняя Далузян выигрывала чемпионаты Европы и в принципе должна была ехать на Олимпийские игры в Пекин бороться за медаль. Но помешал приступ панкреатита. Вместо Игр Мелине осталась дома лечиться.

Восстановившись, Далузян перешла в более тяжелую весовую категорию, до 69 кг, и продолжила выступать. Без проблем отобралась на Игры-2012 в Лондоне, но там «забаранила» в «толчке». Тем не менее допинг-пробу на Олимпиаде Далузян сдала, и спустя четыре года в результате перепроверки в пробе нашли анаболики. История, банальная для тяжелой атлетики: из 15 участниц того олимпийского финала четыре, включая Мелине, были впоследствии дисквалифицированы.

Скрутил грабителя с ножом и стал героем

Но, в отличие от подруг по допинговому несчастью, у Мелине к моменту дисквалификации была уже совсем другая жизнь. В 2015-м Далузян открыто заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и стала объектом травли у себя на родине. Ее отказывались брать на работу, и уже в 2016-м Далузян решила эмигрировать в Нидерланды. Там она попросила политического убежища, а вскоре объявила, что прошла процедуру смены пола, став мужчиной по имени Мел.

Тут как раз подоспели новости о допинговой дисквалификации. Мел (а к тому моменту это уже был он) заявил, что ему очень жаль и что в принципе он всегда ощущал себя мужчиной в женском теле и понимал, что соревноваться с соперницами-женщинами не совсем честно. Правда, осталось непонятно, зачем нужно было усиливать это естественное различие еще и допингом.

В 2017-м Далузян снялся в документальном фильме «Слушай меня», где откровенно рассказал об издевательствах, которые испытал во время жизни в Армении. А еще два года спустя он стал в Нидерландах почти героем. Дело в том, что Мелу удалось предотвратить ограбление магазина в Амстердаме. Отбиваясь от преступников, он даже получил ножевое ранение.

— Двое грабителей с ножом напали на кассира супермаркета в центре Амстердама, — вспоминали очевидцы. — В этот момент Мел был в магазине.

Увидев, что происходит, он бросился на помощь и сумел остановить преступников. Но один из них воткнул в него нож.

Приехавшая полиция арестовала грабителей, Мела доставили в больницу. Рана оказалась легкой, а вся голландская пресса назвала поступок Далузяна геройским.

Извиняться пришлось даже премьер-министру

И тут известность Далузяна наконец привлекла внимание и на его исторической родине. Режиссер Инна Сахакян задумала снять об уникальной судьбе бывшего спортсмена документальный фильм и, чтобы собрать необходимые средства, подала заявку на грант от национального киноцентра Армении. Заявку, как ни странно, одобрили — Сахакян получила около 42 тысяч долларов и начала съемки. Но тут разразился грандиозный скандал.

Одно из армянских СМИ написало, что Сахакян на деньги от государства собирается снимать фильм про человека, который ненавидит собственное государство и не раз говорил об этом публично. Более того, стало известно, что Мел даже отказался от армянского паспорта. Мол, делать из такого персонажа героя — странный способ распорядиться средствами налогоплательщиков.

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Извиняться за случившееся пришлось самому премьер-министру Николу Пашиняну. Причем его аргументы были очень изобретательны.

— Мы финансировали только ту часть фильма, где идет речь о победах Далузяна на спортивных соревнованиях под флагом Армении, — заявил премьер-министр. — Если другие страны взяли на себя финансирование 90 процентов фильма, почему мы не могли поучаствовать? Мы дали деньги на съемки кино о нашем чемпионе.

В итоге фильм в Армении так и не показали. Более того, недоброжелатели обвинили Далузяна в участии в допинговой программе и чуть ли не гибели национальной тяжелой атлетики. По состоянию на сегодняшний день на Играх в Токио из-за санкций смогут выступить лишь четыре армянских штангиста — по две квоты у мужчин и у женщин. А всего за последнее время было дисквалифицировано более 20 армянских тяжелоатлетов. В прошлом Далузян явно был частью этой программы, но вот был ли он ее автором— большой вопрос.