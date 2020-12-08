Губерниев заявил, что к словам Резцовой про допинг надо относиться спокойно

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которое вышло на sports.ru. В нем 55-летняя Резцова, в частности, призналась в употреблени допинга.

— Мы знаем, что в сборной Советского Союза по биатлону и лыжным гонкам были проблемы допингом. И мы знаем это именно по тем спортсменам, которых потом поймали. Я не подвергаю сомнениям наши успехи, но нетрудно предположить — если у нас целая плеяда лыжниц была поймана на допинге, вряд ли они этим стали заниматься под занавес карьеры.

Когда уважаемый мной Александр Алексеевич Грушин говорит о том, как Анфиса может говорить такие вещи, я хочу напомнить — Ольгу Данилову на допинге поймали в Солт-Лейк-Сити. Я комментировал ту эстафету, где наши спортсменки должны были стартовать, а мы не стартовали совсем. Это был лютый позор с дисквалификацией Лазутиной и Даниловой. Лютый позор.

Проблема даже не в этом. Важно, что происходит сейчас. Тому, что было, мы дали оценку. И мне нравится, что сейчас происходит в нашем спорте. У нас нет никаких с этим проблем ни в лыжах, ни в биатлоне. Вообще никаких. И говорить, что Анфиса Резцова всех очернила, я бы не стал. Она говорит за себя, но спортсмены часто сначала говорят, а потом думают. Это не первое интервью, в котором Резцова признается, что принимала допинг. К таким интервью надо относиться спокойно.

— Что вы думаете о ее высказываниях про аборт?

— Действительно, в советские годы могли требовать у женщин сделать аборт не только ради какой-то спортивной карьеры, но при позднем Горбачеве вряд ли кто-то ставил ультиматум Резцовой.

На тот момент Вяльбе была подающей надежды лыжница, не выступала на чемпионатах мира, но готова перед Олимпиадой была здорово. Но Лариса Лазутина была призером чемпионата мира в Оберстдорфе в личной гонке и чемпионкой мира в эстафете. Вот это была потеря. А Анфиса Резцова могла и не ехать на Олимпиаду в Калгари. Там была очень серьезная конкуренция. В эстафете даже Матрена Степановна Шишкина, доярка из Хацапетовки могла бежать на последнем этапе — там был такой отрыв, что она все равно прибежала бы первая и еще флагом бы размахивала.

Кроме того, в лыжную эстафету Калгари не попали Вида Венцене, на тот момент обладательница золота в личной гонке, и Раиса Сметанина, которая стала второй на дистанции 10 километров и по спортивному принципу в четверку попадала. Там был такой состав, что все могли спокойно родить и вернуться в 89-м, как и сделали Вяльбе и Лазутина.

(Константин Колмаков)