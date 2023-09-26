Журова высказалась о деле Валиевой

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Если бы было прецедентное право, то подобные истории заканчивались оправданием спортсмена или минимальным сроком. Но боюсь, если будет политика, мы такого не увидим. Спортсмены ждут медали, поэтому позиции сторон достаточно принципиальные. Для меня будет абсолютно несправедливым, если Камилу дисквалифицируют на несколько лет и лишат медалей», — приводит слова Журовой Metaratings.

Слушания по делу 17-летней Валиевой начались 26 сентября. Они проходят в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

CAS из соображений конфиденциальности не стал извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять Валиевой. Известно, что независимый британский юрист Грэм Артур намерен представлять интересы РУСАДА в суде.