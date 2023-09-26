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Сегодня, 19:35

Спортивный юрист считает, что Валиева получит незначительное наказание по делу о допинге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович поделился мнением о рассмотрении допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«С учетом требований РУСАДА, как мне кажется, речь будет идти о значительном снижении всех санкций. Хотелось бы, конечно, чтобы было дано полное отсутствие вины, но в этом направлении не все так просто. Но я просто уверена, что должна быть установлена незначительная вина или халатность. Есть все шансы на то, чтобы сохранить свою олимпийскую медаль», — цитирует Анцелиович RT.

Слушания по делу 17-летней Валиевой начались 26 сентября. Они проходят в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

CAS из соображений конфиденциальности не стал извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять Валиевой. Известно, что независимый британский юрист Грэм Артур намерен представлять интересы РУСАДА в суде.

Источник: RT
Фигурное катание
Камила Валиева
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