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Сегодня, 14:58

Врач заявил, что у ВАДА нет доказательств, что найденный в крови Валиевой препарат улучшает спортивные показатели

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Французский врач Жан-Пьер де Монденар считает, что препарат триметазидин, найденный в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, не улучшает спортивные результаты.

«Этот продукт улучшает жизнь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты», — цитирует Монденара РИА «Новости».

Слушания по делу 17-летней Валиевой начались 26 сентября. Они проходят в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

CAS из соображений конфиденциальности не стал извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять Валиевой. Известно, что независимый британский юрист Грэм Артур намерен представлять интересы РУСАДА в суде.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Камила Валиева
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В CAS начались слушания по делу Валиевой
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