Заявление ВАДА в связи с увольнением Гануса из РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало заявление, касающееся увольнения Юрия Гануса с должности генерального директора РУСАДА.

«ВАДА принимает к сведению решение, принятое сегодня учредителями РУСАДА, ОКР И ПКР, об увольнении Юрия Гануса с должности генерального директора РУСАДА, — говорится в заявлении. — ВАДА также отмечает отставку заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой в начале этой недели, а также независимого международного эксперта, члена Наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова.

Эти события усиливают озабоченность, выраженную в заявлении ВАДА от 5 августа, в отношении того, каким образом учредители приняли решение в отношении господина Гануса по рекомендации наблюдательного совета РУСАДА".

Полный текст заявления доступен — здесь