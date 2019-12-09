ВАДА выявило 14 положительных пробы после проверки части данных из Московской лаборатории

ВАДА обнаружило 14 положительных допинг-проб после проверки первой части данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

Всего под подозрение попали 298 человек, однако ВАДА пока проверяет информацию только по 153 спортсменам, поскольку по остальным 145 делам данные были удалены или искажены.

— Да, мы уже начали анализировать пробы, вывезенные из московской лаборатории, в соответствии с нашей программой перепроверки. Анализ мы начали с наиболее подозрительных проб, всего их около 90. Сейчас мы уже выявили 14 положительных проб, — цитирует ТАСС главу отдела расследований ВАДА Гюнтера Янгера.

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