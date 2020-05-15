ВАДА увеличило число подозрительных проб Московской лаборатории с 57 до 61

Повторный анализ проб Московской антидопинговой лаборатории, извлеченных в декабре 2014 и апреле 2019 года, выявил 61 подозрительный случай, сообщает официальный сайт ВАДА. Это на 4 больше, чем в данных, опубликованных 30 апреля.

Ранее сообщалось, что эксперты ВАДА проверили всего пробы 298 российских спортсменов, у 145 выявлены манипуляции. Информация о подозрительных пробах была передана в 28 антидопинговых организаций — 27 спортивных федераций и 1 оргкомитета турнира.

Передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории была одним из основных условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства. Российская сторона передала базу данных в начале 2019 года, ВАДА усмотрела в ней манипуляции.

На основании манипуляций исполком ВАДА 9 декабря 2019 года проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия и введение санкций в отношении России, включая лишение спортсменов права выступать на крупных турнирах под своим флагом.