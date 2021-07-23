ВАДА передало в международные федерации данные из московской лаборатории

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что ВАДА передало в международные спортивные федерации 607 пакетов с данными из базы московской антидопинговой лаборатории о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов.

Исполком ВАДА в сентябре 2018 года восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года ВАДА сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы. Исполком ВАДА в декабре 2019 года из-за этих манипуляций признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

«Существуют различные правила, ограничения, которым мы должны следовать, — цитирует «РИА Новости» Баньку. — Ты не можешь просто взять и опубликовать все, что тебе захочется. Мы передали в международные федерации 607 пакетов с данными о возможных нарушениях, потенциальных допинг-кейсах. Федерации их анализируют, после чего смогу принять решения в отношении атлетов, чьи имена приводятся в этих данных».

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года. ВАДА продолжает контролировать исполнение решения CAS.