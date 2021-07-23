Матыцин: «В России никогда не было поддержки допинга со стороны государства»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в России никогда не было поддержки допинга со стороны государства.

«Поддержки допинга со стороны государства никогда не было. Эта позиция была принципиальной всегда, такой она остается и сегодня. Мнение президента ВАДА восприняли с удовлетворением. Рады, что в настоящее время выстроен конструктивный диалог, что темная страница перевернута и ВАДА не рассматривает Россию как некую исключительную страну, где существует проблема допинга. Витольд Банька сказал, что отдельные случаи есть во многих странах.



Сегодня усилия министерства спорта и государства совместно с РУСАДА направлены на то, чтобы создать систему противодействия употреблению допинга через образовательные программы, через жесткий контроль, через взаимодействие с федерациями и регионами. Такая работа дала результат, и оценку этой работы я вижу в высказываниях президента ВАДА. Будем также продолжать активно взаимодействовать и делать всё необходимое, чтобы общими усилиями сделать спорт чистым и обеспечить максимально справедливую конкуренцию», — приводит «РИА Новости» слова Матыцина.

В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о том, что Россия лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсменам придется выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. При этом CAS позволил выступать на Играх тем спортсменам из России, против которых не было открыто допинговое расследование.

21 июля президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил об улучшении ситуации с допингом в России.