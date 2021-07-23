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Глава ВАДА назвал главное условие восстановления РУСАДА

08:12
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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал об условиях восстановления РУСАДА.

«Говоря о наших отношениях с РУСАДА, должен сказать, что наша роль заключается в том, чтобы отслеживать их работу, следить за тем, как они реализую антидопинговую политику. РУСАДА должна продолжать следовать правилам и нашим требованиям, чтобы добиться восстановления и вернуться в антидопинговую систему. Все что им нужно делать, следовать нашим правилам, работать в тесном контакте с нами. И что чрезвычайно важно для нас, РУСАДА должна оставаться независимой и не поддаваться влиянию со стороны государственных органов», — приводит слова Баньки ТАСС.

В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсменам придется выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Но в то же время CAS позволил выступать на Играх тем спортсменам из России, против которых не было открыто допинговое расследование.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11968727

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Сергей Разин все материалы автора

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