ВАДА 15 мая изучит новые данные о изменениях базы данных московской лаборатории

Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства на ближайшем заседании получат обновленную информацию по делу о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Заседания пройдет 15 мая в онлайн-режиме, сообщает ТАСС.

Майское заседание исполкома ВАДА должно было пройти в канадском Монреале, однако из-за пандемии коронавируса оно состоится в режиме видеоконференции.

30 апреля ВАДА сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией «крупных соревнований».

Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).