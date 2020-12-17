В ВАДА разочарованы, что CAS отстранил Россию на два года, а не четыре

ВАДА выпустило заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в отношении дела против РУСАДА. CAS признал РУСАДА несоответствующим антидопинговому кодексу, наложил на него штраф, а также отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах под своим флагом на два года. ВАДА запрашивало четырехлетнее отстранение.

«Решение в значительной степени подтверждает рекомендации, сделанные в ноябре 2019 года независимой комиссией ВАДА по соответствию. Решение является четким подтверждением заявления ВАДА, что данные Московской лаборатории были намеренно изменены в январе 2019 года в нарушение критериев, установленных исполкомом», — говорится в заявлении ВАДА

«CAS однозначно подтвердил наши выводы о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть допинговую систему, — добавил глава ВАДА Витольд Банька. — При постоянном сопротивлении и отрицании со стороны России мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами. В этом отношении это постановление является важным моментом для чистого спорта и спортсменов во всем мире».

При этом Банька выразил разочарование, что панель CAS не одобрила их предложение о четырехлетней дисквалификации российской стороны, ограничившись двумя годами. Но при этом он отметил, что решение CAS нужно уважать и что это по-прежнему остается самым серьезным последствием за нарушение антидопинговых правил в истории.

«Российским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и вновь присоединиться к глобальному антидопинговому сообществу на благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания», — добавил Банька.