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В ВАДА не возражают против вакцинирования спортсменов от коронавируса

16:43

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не видит препятствий для вакцинации спортсменов от коронавируса.

«Что касается вакцин против SARS-Cov-2, которые до сих пор были одобрены для использования людьми, то WADA не имеет особых опасений, поскольку вакцины не относятся к списку запрещенных веществ и методов. Спортсмены могут быть уверены, что WADA будет продолжать отслеживать всю доступную информацию и консультировать их и других членов антидопингового сообщества в крайне маловероятном случае, если ингредиент какой-либо одобренной вакцины может оказаться проблематичным», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ВАДА.

В данный момент разрешены к применению российская вакцина «Спутник V», а также три вакцины, разработанные в США, шесть — в Китае, две — в Великобритании, а также по одной из Германии и Индии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10743203

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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