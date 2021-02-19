В ВАДА не возражают против вакцинирования спортсменов от коронавируса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не видит препятствий для вакцинации спортсменов от коронавируса.

«Что касается вакцин против SARS-Cov-2, которые до сих пор были одобрены для использования людьми, то WADA не имеет особых опасений, поскольку вакцины не относятся к списку запрещенных веществ и методов. Спортсмены могут быть уверены, что WADA будет продолжать отслеживать всю доступную информацию и консультировать их и других членов антидопингового сообщества в крайне маловероятном случае, если ингредиент какой-либо одобренной вакцины может оказаться проблематичным», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ВАДА.

В данный момент разрешены к применению российская вакцина «Спутник V», а также три вакцины, разработанные в США, шесть — в Китае, две — в Великобритании, а также по одной из Германии и Индии.