Балахничев отреагировал на обвинение России в многолетнем употреблении допинга

Советский и российский тренер по легкой атлетике Валентин Балахничев в разговоре с «СЭ» прокомментировал план восстановления в правах ВФЛА на международной арене.

«Я думаю, что никто не имеет права такое заявлять. Это голословное заявление, которое никакими фактами не подкрепляется. Можно назвать это предательством российских интересов. Мне кажется, что нужно обратиться к тем людям, которые завоевывали в то время золотые медали на олимпийских играх. Та же Привалова, например. У людей не было никаких доводов включать такие пункты в документ. Чистое предательство советских и российских интересов. Давайте обратим внимание на прошлое наших оппонентов. Например, выступление под нейтральным флагом британских спортсменов на олимпиаде в 1980 году. Это отсутствие система допинг контроля в Великобритании. Это было общеизвестно. Мы же сейчас это не вспоминаем», — сказал Балахничев «СЭ».

В плане восстановления содержится информация, что в СССР и России на протяжении нескольких десятилетий легкая атлетика держалась на систематическом применении допинга (пункты 7.1 и 7.2).

(Владимир Пушкарев)