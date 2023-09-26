В CAS начались слушания по делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) начались слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС со ссылкой на журналистку USA Today Кристин Бреннан.

Слушания проодят в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

CAS из соображений конфиденциальности не стал извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять Валиевой. Известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в суде.